Storie d'amore e dolore d'acqua

HISTOIRES D'EAU di Iginio De Luca l'opera sonora in presa diretta sull'acquedotto romano dei quartieri dal Quadraro al Mandrione. Memorie della gente nel tempo dell'acqua pubblica

di Francesco Zingrillo
15 dic 2025
"HISTOIRES D'EAU"
"HISTOIRES D'EAU"

L'Acquedotto Felice mediante un'autobotte-megafono che diffonde voci e ricordi dei cittadini sull'acqua potabile tra due secoli. Il quadrante est della Capitale fatto d'archi visibili da lontano descrive un luogo d'emarginazione (malavita, prostituzione, clandestinità e droga) tra campagna e periferia. Risonanze liquidi dell'artista performativo Iginio De Luca dal progetto municipale “Il racconto dell'Acqua” a cura di Adriana Polveroni. Parole e suoni scorrono lungo il tragitto acquatico e sono potabili: da bere (ascoltare col cuore). Casse di risonanza della memoria dei venditori ambulanti di storie (da “Nouvelle Vague” -Truffaut/ Godard) risuonano dalla Casilina vecchia fino a Tor Fiscale. L'acqua sgorga dalle bocche in uno zampillio storico continuo e collettivo di popolo. L'autocisterna itinerante a pagamento dispensa un bene comune fruibile gratuitamente: perché?




