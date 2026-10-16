Storie di camorra in casa nostra

Rincorrere disperatemene “una cosa vicina”, vicinissima, senza prenderla mai... il documentario di creazione e contaminazione del salernitano NESE parla di camorra e d'amore filiale, così. La Salerno camorrista anni '90: case popolari. L'economia “dell'arrangiarsi” del vicolo mafioso. Dove i giovani si devono sentire pericolosi (e diversi) per forza rispetto agli altri. Il regista cresce li con padre, zii, e parenti morti ammazzati di camorra e mafia; Loris nasce orfano senza saperlo... il docu-film è la catarsi di un vuoto doloroso incolmabile: rimozione o redenzione?