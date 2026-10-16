EVENTI ROMAGNA Storie di camorra in casa nostra UNA COSA VICINA di Loris G. Nese coprodotto da Rai Cinema al MEET THE DOCS! Del Forlì Festival ospite il regista negli spazi EXATR dopo LE GIORNATE DEGLI AUTORI di Venezia Biennale

Rincorrere disperatemene “una cosa vicina”, vicinissima, senza prenderla mai... il documentario di creazione e contaminazione del salernitano NESE parla di camorra e d'amore filiale, così. La Salerno camorrista anni '90: case popolari. L'economia “dell'arrangiarsi” del vicolo mafioso. Dove i giovani si devono sentire pericolosi (e diversi) per forza rispetto agli altri. Il regista cresce li con padre, zii, e parenti morti ammazzati di camorra e mafia; Loris nasce orfano senza saperlo... il docu-film è la catarsi di un vuoto doloroso incolmabile: rimozione o redenzione?

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