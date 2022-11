EVENTO INTERNAZIONALE Storie di donne, vere “ALESSANDRA” è la storia del “coraggio di una figlia” in un docufilm-testimonianza sulla violenza contro le donne, Warner Bros. Nuova Accademia Belle Arti e Discovery, promuovono la giornata in streaming e sul web

Un documento filmato diventa opera d'arte e strumento di sensibilizzazione sulle donne con una storia 'normale', quella di ALESSANDRA CUEVAS, 26enne figlia di una donna uccisa per aver testimoniato gli abusi continui sulla sua bambina sin dai 10 anni da parte di un conoscente, vicino di casa. “La madre di portici” è TERESA BUONOCORE una DONNA-CORAGGIO che non ha taciuto. Ha bussato a tutte le porte denunciando ENRICO PERILLO incarcerato e definitivamente condannato. Lui dalla prigione ha ordinato un omicidio a due balordi che le hanno sparato a Napoli da un motorino mentre la signora andava al lavoro. ALESSANDRA, degna figlia di una madre così, a sua volta non ha taciuto e continua (dal 2010 anno della morte della mamma) la sua lotta anche attraverso i media e la televisione. Reclamare un diritto per tutte le donne vessate e ancora violentate a vari livelli nella vita di tutti i giorni da una sottocultura dura a morire. Il docufilm ci mostra LA FORMA DEL CORAGGIO in un archivio dei 'gesti minimi' d'arte (cera e creta: materiali duttili nelle nostre mani) per difendere la persona.

