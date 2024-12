RASSEGNA D'AUTORE Storie di lacrime e boxe alla Bolognina “ROMINA” una storia di boxe girata alla Bolognina da Valerio Lo Muzio, già presentata al Biografilm 2024, riproposto al Perla di Bologna per Cinevisioni

“Romy” è una giovane donna di origine ecuadoriana, bolognese di seconda generazione, cresce nel quartiere più “proletario” di Bologna, la Bolognina, appunto. Una passione per la boxe coltivata nella Palestra Popolare del rione felsineo più multietnico della città. Il suo mito è la campionessa italiana ed europea dei pesi leggeri, Pamela Malvina, cresciuta sportivamente proprio lì. Sudore, fatica, lavoretti precari e una famiglia in difficoltà. Lei si allena duro e lavora forte, poi, la svolta inaspettata quando sua madre Berta viene arrestata rischiando tutto: il sistema carcerario per la mamma è inesorabile, e Romina Cabezas Navarrete non può più sognare.

