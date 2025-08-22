Storie documentarie sulle professioni di cura

Un grido d'allarme sul futuro della sanità (figure professionali e personale medico sanitario) preoccupante perché arriva dalla Svizzera: L'ULTIMO TURNO è comunque una dichiarazione d'amore al personale infermieristico. L'emergenza sanitaria anche in un film è una questione di persone. Floria tra tecniche, routine clinica, e criticità (mancanza di personale) incontra storie vere e quotidiane (compresa la sua) vicine a tutti. Una pellicola su base documentaria che stupisce per l'originalità filmica: ricerche sul campo e vissuto (contingenze) basi della sceneggiatura, le professioni di cura il cuore.

