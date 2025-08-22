PRIMA FILM ITALIA Storie documentarie sulle professioni di cura L'ULTIMO TURNO, il lungometraggio d'autore sulle figure ospedaliere in Svizzera, di Petra Biondina Volpe, presentato alla Berlinale, per il wknd nei cinema del circondario tra Emilia Romagna e Marche

Storie documentarie sulle professioni di cura.

Un grido d'allarme sul futuro della sanità (figure professionali e personale medico sanitario) preoccupante perché arriva dalla Svizzera: L'ULTIMO TURNO è comunque una dichiarazione d'amore al personale infermieristico. L'emergenza sanitaria anche in un film è una questione di persone. Floria tra tecniche, routine clinica, e criticità (mancanza di personale) incontra storie vere e quotidiane (compresa la sua) vicine a tutti. Una pellicola su base documentaria che stupisce per l'originalità filmica: ricerche sul campo e vissuto (contingenze) basi della sceneggiatura, le professioni di cura il cuore.

