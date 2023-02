EMILIA ROMAGNA CULTURA Storie: memoria dal carcere, adesso “I NOSTRI IERI” di Andrea Papini, storie di carcere e dolore, girato a Ravenna, Ferrara e nell'ex carcere di Codigoro, coprodotto dalla regione, nelle sale grazie a Cineclub International

“I NOSTRI IERI” sono o non sono tutti: tutti quanti, sbagliati o no, sono solo ricordo o anche memoria di qualcosa che continua? Di più grande... Il film di Papini nato in carcere durante il lavoro fatto con i detenuti racconta tre storie che hanno in comune qualcosa che cambia dentro e fuori ( non solo dal carcere). C'è una morte di una donna (che è un po' quella di tutti i protagonisti) ma le famiglie di chi uccide e di chi muore sono in fondo le stesse: ognuno cerca di recuperarne la memoria, appunto.

