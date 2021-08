Storie sammarinesi di emigrazione protagoniste alla rassegna "Per Iscritto"

Agli Orti Borghesi ancora un appuntamento con la letteratura. Alla rassegna "Per Iscritto", protagonisti Patrizia Di Luca, responsabile del Centro di ricerca sull’emigrazione dell'Università di San Marino, e lo scrittore Massimo Rastelli. L'occasione per parlare reciprocamente ognuno del libro dell'altro: “Dieci storie di emigrazione” della Di Luca e “Il Genio Capicchioni” di Rastelli. Nel primo dieci brevi racconti di "donne e uomini sammarinesi che hanno varcato i confini per stabilirsi in Italia o raggiungere Brasile, Argentina e Stati Uniti". Il secondo racconta una storia di emigrazione e riscatto, quella del sammarinese Marino Capicchioni, che iniziò con la strana idea di costruire un violino. Prossimo appuntamento della rassegna mercoledì 11 agosto con Lucilla Casali, autrice di "Una vera favola", e Anna Chiara Macina, con "Sino alla luna e ritorno".