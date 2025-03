EVENTI CIRCONDARIO Storie vere: adottare e appartenersi THE LAND YOU BELONG una storia di adozione tra Romania e Italia (Piacenza) vincitrice al Biografilm di Bologna in visione alla Fabbrica delle Candele di Forlì presente l'autrice Elena Rebeca Carini

Adottata in Romania a 6 mesi dai Carini piacentini a 8 anni la regista scopre di essere anche un'altra: in Italia la chiamano Elena a Bucarest Rebeca perché sua madre biologica si chiama Elena; lei è Elena Rebeca. A chi appartiene? Un gran casino e un solido io fatto d'amore e famiglia (di sangue e adottiva): quale? Entusiasmo e paura: cosa la definisce? Un film di viaggio, una storia vera, scene invisibili: appartenersi come fratelli senza confini: dove nasci e dove muori...

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: