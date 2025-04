Strane storie da Yorke dei Radiohead

Thom Yorke esplora nuove forme creative per la sua musica senza negare la sua storia legata al rock alternativo britannico degli anni 90 con i Radiohead, in musica e in voce, come fa oggi insieme all'artista inglese Pritchard col quale ha condiviso un progetto già 10 anni fa. Lo chiamano “debut album”, TALL TALES, un lavoro a 4 mani su tracce scambiate e rielaborate nel 2020 in pieno lockdown. I due corti di J. Zawada esprimono l'iperattività artistica di Yorke nelle tinte pop anni 70 psichedeliche realizzate con BLENDER, softweare per la modellazione e l'animazione, in 3D poco AI...