STRANGELOVE: 40 anni d'amore per Sellers

Il sottotitolo è il prologo del libro di Peter George RED ALERT che lentamente la pellicola trasforma in sottotesto: “OVVERO: COME IMPARAI A NON PREOCCUPARMI E AD AMARE LA BOMBA” in piena GUERRA FREDDA, nel 1964, nasce STRANAMORE proprio quando cala il gelo sull'amore... con la deterrenza e il conflitto nucleare imminente che fa paura anche a noi, oggi. Un film furbo sul potere e i tipi umani, a distanza di 56 anni, come le formine di plastica piene di sabbia dei bambini al mare, è adattabile alla nostra realtà politica e sociale in un 'comichorror' ambientalista tra americani e cinesi (lì erano i sovietici e i missili gravitavano da e su Cuba qui stazionano tra Siria, Iran e Corea). Il dr. Strangelove non a caso è un ex scienziato nazista... in bianco e nero. Qui nasce il cinema demenziale e Peter Sellers lo santifica fin “Oltre il giardino” (ultima interpretazione del grande attore inglese) dove non muore per sempre.

