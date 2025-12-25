Stranger Things, stanotte l'uscita di 3 nuovi episodi: fan in fibrillazione e Capodanno “alternativo” per il gran finale

L’attesa, per i milioni di fan sparsi per l'Italia, è finita: stanotte arrivano tre nuovi episodi dell’ultima stagione di Stranger Things. Parte così il conto alla rovescia verso l’addio definitivo alla serie, che avverrà a Capodanno.



Per molti, questa notte tra Natale e Santo Stefano non sarà solo una maratona davanti allo schermo, ma un vero rito collettivo. Stranger Things non è mai stata soltanto una serie: è diventata un fenomeno culturale capace di riportare in auge la mania per gli anni ’80, tra synth, biciclette, walkie-talkie, giacche di jeans e colonne sonore che hanno scalato nuovamente le classifiche. Con l’uscita degli episodi finali, questa nostalgia raggiunge il suo apice emotivo: Hawkins sta per chiudere i battenti, e con lei un pezzo di immaginario collettivo.

Al punto che per tantissimi fan, il classico brindisi di mezzanotte avrà un significato diverso. In molti hanno già annunciato che passeranno il Capodanno davanti alla TV, pronti a vedere subito il finale senza aspettare il giorno dopo. Un'ultimo dell'anno alternativo, fatto di popcorn, luci soffuse, playlist anni ’80 e telefoni rigorosamente spenti per evitare spoiler. A rendere la notte ancora più speciale è il dato che ha fatto esplodere l’hype: l’episodio conclusivo durerà più di due ore, una vera e propria pellicola cinematografica che promette di chiudere ogni arco narrativo e salutare definitivamente i protagonisti cresciuti insieme al pubblico.

Gli stessi creatori hanno promesso un finale “emotivamente devastante, spettacolare e definitivo”.









