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Straniero di Ozon da Camus per Visconti

Al cinema “Lo straniero” di François Ozon tratto dal Nobel Camus

di Francesco Zingrillo
10 apr 2026

Il nome MEURSAULT è un'acrobazia del silenzio ad Algeri: il protagonista, “Lo straniero”, parla (francese) pochissimo nel film e narra fuori campo come nel libro di Camus, illustra, racconta... da fuori. Distaccato e algido: 'expatico' (anaffettivo mai empatico, anzi!) nella luce accecante della sua solitudine (come tutti noi oggi). Impiegato con un amore carnale in corso di corpi appiccicati quasi incollati a confondersi e annullarsi con l'ombra di velluto e lo sfolgorio dei contorni. Lui fa una vita coloniale di relazioni fredde finché non si fa coinvolgere in un omicidio, e nel processo. Una società anni 30 del romanzo di Camus spinta al presente da un bianco e nero lucido e anestetizzante. La musica anni 70 dei THE CURE con KILLING AN ARAB fa il resto. Il cinema di Ozon si inchina a Camus ma guarda a Visconti perché un classico è inevitabilmente contemporaneo per sempre.





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