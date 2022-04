"Strano frutto" di Billie Holiday al cinema

Scritto dalla prima donna afro-americana Premio Pulitzer Suzan-Lori Parks e diretto da Lee Daniels BILLIE HOLIDAY è “la storia di una voce” interpretata dalla cantante soul Andra Day. Una grande artista paladina dei diritti di libertà per tutti non solo per la sua gente. Usava le parole FAME e AMORE avendole conosciute fino in fondo prima di poterle cantare così... pagandone il prezzo. Artista amata per il suo “mal di vivere” (faceva uso di droghe, vulnerabile nel privato, dipendeva dall'eroina e il potere ne approfittava) piena delle canzoni dei padri. Con la ballata STRANGE FRUIT contro i linciaggi, Billie, era così libera e ironica da farsi ammanettare in fin di vita in ospedale.

