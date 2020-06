RAI CINE - TV Streaming d'autore: la RAI su tutti i dispositivi Continua la rassegna di film d'autore voluta dalla RAI con prime e anteprime in esclusiva su RAIPLAY coprodotte da RAI CINEMA. Da oggi LA RIVINCITA del pugliese Leo Muscato

8 film per 8 settimane fino a luglio. 4 in prima visione (già programmati MAGARI di Ginevra Elkann e BAR GIUSEPPE di Giulio Base) e altri 4 in anteprima streaming (dal18 giugno LONTANO LONTANO di Gianni di Gregorio) visioni per lo più gratuite su tutti i dispositivi. La filmografia italiana bloccata... in sala dal covid dopo Natale risponde con la RAI alla crisi del comparto spettacolo. Contenuti, linguaggi e generi diversi, simboli di coproduzioni e acquisti riavviati e ridefiniti da maggio. L'offerta innovativa della piattaforma RAICINEMA associata con RAIPLAY trainerà la riapertura degli esercizi valorizzando i giovani autori.

Il film di oggi è un romanzo, LA RIVINCITA, ambientato in Puglia scritto da Michele Santeramo adattato dall'autore insieme al regista Leo Muscato già autore di teatro. Il copione è interamente girato a Martina Franca per le musiche di Paolo Fresu (canzone finale, NO POTHO REPOSARE canto d'amore sardo riarrangiato). Storia di nuove povertà e precarietà di famiglia tutta meridionale. Un film umano fatto di cose normali, di tutti i giorni, affrontate con disperata leggerezza. Fratelli e mogli, la voglia di figli contro la “PORCA MISERIA” glocale, anche di oggi dopo il covid...

fz



I più letti della settimana: