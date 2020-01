Strindberg con miss Giulia al Galli

"After Miss Julie" al Teatro Galli

Doppia coppia (in tv e a teatro) acclamatissima durante la tournée anche al Teatro Galli per 3 giorni, già da martedì 7 gennaio. Il copione è in parte l'adattamento teatrale del testo inglese di Marber delle PERIPEZIE (seduttive) DI MISS GIULIA di AUGUST STRINDBERG. Una versione milanese durante la Liberazione nel 1945 riscritta e adattata da SOLARI dopo l'originale svedese d'ambientazione ottocentesco e quello anni 40 britannico e laburista. Padroncina trasgressiva alto borghese (Pession) e fascinoso chauffeur Gianni (Guanciale) si seducono a vicenda, giocando, prima del matrimonio di quest'ultimo con la cuoca di casa. Scontro-incontro di classe tra sessi e ruoli in una società che cambierà a forza... dopo il conflitto mondiale. Giochi di potere in AFTER MISS JULIE musica e canzonette assorbono voci e silenzi dei corpi, che si attraggono sul proscenio: la sensualità nasconde nel colpo di scena... il dramma. Costumi e scenografie alla moda color pastello (del tempo: prima dei nuovi 50 dopo i 40 della guerra) fanno il resto.

fz