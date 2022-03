EUROVISION 2022 "Stripper" arriva ad Amsterdam, Achille Lauro all'Eurovision in Concert

"Stripper" arriva ad Amsterdam, Achille Lauro all'Eurovision in Concert.

Dopo la tappa a Barcellona Achille Lauro, rappresentante del Titano all'Eurovision Song Contest, porterà in scena il suo brano "Stripper" anche ad Amsterdam, all'Eurovision in Concert. La conferma arriva dall'account twitter ufficiale di EIC. L'evento si terrà sabato 9 aprile all'AFAS Live della capitale olandese.

San Marino - Check!

You can see @AchilleIDOL perform ‘Stripper’ live on stage at Eurovision in Concert 2022! We’re excited; how about you? #EurovisioninConcert #EiC2022 #eurovision #songfestival #amsterdam #sanmarino #achillelauro pic.twitter.com/IbpedlBISJ

