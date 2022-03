EUROVISION 2022 "Stripper" arriva in Spagna, Achille Lauro al Barcelona Eurovision Party

Achille Lauro, rappresentante per San Marino all'Eurovision Song Contest, porterà in scena il suo brano "Stripper" all'Eurovision Party 2022. Si tratta di un evento che si terrà alla Sala Apolo di Barcellona il 26 marzo e che fa ripartire la stagione dei preparty dell'Eurovision, che aveva frenato a causa della pandemia. Oltre a Lauro sarà presente anche Senhit, che ha rappresentato il Titano nel 2011, nel 2020 e nel 2021.

