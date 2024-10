Stromboli da sotto il mare

Gli autori Massazza-Bedogni (Masbedo) da più di vent'anni elaborano insieme soggetti artistici con installazioni e opere performative in videoarte, e anche per il cinema. Il lungometraggio ARSA (sceneggiato da Giorgio Vasta) entra alla Festa del Cinema di Roma (XIX) passando dalla sezione FREESTYLE, appunto. Una storia sull'elaborazione del lutto ambientata a Stromboli in un progetto filmico che sa di Sicilia (sale e agrumi). “Energia selvaggia: un canto tra le onde” di una donna e la sua isola-specchio, incantata. Ogni desiderio trasforma il mondo sospeso da sotto il mare...