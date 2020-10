Studente di design realizza logo del 18esimo Congresso Internazionale Città Murate Lions

Dagli studenti del corso di laurea in Design dell’Università di San Marino il logo del 18esimo Congresso Internazionale Città Murate Lions. Luca Montironi, 25enne di Macerata, si è classificato al primo posto nella selezione che ha coinvolto una giuria composta da esponenti del Lions Club San Marino Undistricted e dell’Ateneo sammarinese.

Al secondo posto il 22enne pesarese Carlo Alberto Tacchi, terza la 22enne Jessica Guazzini di Rimini. Nove in totale gli iscritti dell’Ateneo sammarinese che hanno partecipato al concorso. I premi, per un totale di 1.200 euro, sono stati consegnati martedì scorso. “Il logo proposto - spiega il vincitore Montironi - vuole mettere in luce gli elementi fondamentali dell’Associazione Internazionale delle Città Murate e il luogo in cui si terrà il congresso. Le cinte murarie, le merlature, le tre torri e il monte sono gli elementi cardine su cui si basa la proposta”.

Tutte peculiarità “che fanno risaltare il luogo in cui si terrà il congresso e la partecipazione stessa all’Associazione”.