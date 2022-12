ISTRUZIONE Studenti contro le mafie: a teatro per “Medea” e la lezione del Dirigente Canzio Nuovo appuntamento per le quarte e le quinte delle superiori con il Progetto di sensibilizzazione “Gli uomini passano, le idee restano”

Il linguaggio dell'arte, il coinvolgimento emotivo, dal mito di “Medea” per parlare di mafie a trent'anni dagli attentati di Capaci e via D'Amelio, con Viola Graziosi per la regia di Giuseppe Dipasquale e un monologo potente scritto da Luciano Violante. Davanti alle istituzioni scolastiche – il Segretario alla Cultura Andrea Belluzzi e al Presidente delle Superiori Giacomo Esposito – anche il Dirigente del Tribunale Giovanni Canzio. Era a Palermo due settimane fa per l'intitolazione dell'Aula bunker dell'Ucciardone a Falcone e Borsellino, davanti alle scuole; proprio come oggi, davanti agli studenti delle superiori, ne delinea operato e valore. “Gli uomini passano, le idee restano” il tema del progetto di sensibilizzazione. Dopo 30 anni l'esempio da cogliere, i risultati da registrare, mettendo a punto anche quanto ancora ci sia da fare.

Nel video, l'intervista al Tribunale, Presidente Emerito della Corte Suprema di Cassazione Giovanni Canzio

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: