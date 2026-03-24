SCUOLA Studenti in Erasmus di un liceo austriaco alla scoperta delle bellezze del Titano In visita nel centro storico, i ragazzi del Mamiani di Pesaro e i loro colleghi di Graz. Focus sui valori UNESCO

Gli studenti del liceo classico di Graz in Austria sono ospitati dai colleghi del liceo Mamiani di Pesaro, grazie al progetto Erasmus. Nel programma delle attività delle due scuole, anche la visita a San Marino, fortemente voluta da docenti e alunni.

"Oggi abbiamo fatto un giro a San Marino", ha detto Emma Oddone, studentessa del Mamiani, "abbiamo visto un po' la città e il centro storico. E' stato molto emozionante anche perché abbiamo avuto l'opportunità con la nostra scuola di fare questo gemellaggio e conoscere anche l'Austria."

I ragazzi sono stati guidati alla scoperta delle bellezze del Titano, sull'onda della leggenda secondo cui le tre vette evocherebbero le mitiche colonne sorrette d'Atlante.

Chiara Macina, guida turistica che ha accompagnato gli alunni, ha dichiarato: "Oggi è stata un'occasione particolarmente gradita perché ho avuto proprio modo di vedere lo stupore, la genuinità dei giovani, degli studenti, nel rapportarsi non solo alle bellezze del centro storico ma anche alle peculiarità della nostra vita istituzionale".

Durante la passeggiata guidata nel centro storico, gli studenti hanno anche incontrato i Segretari Bevitori e Pedini Amati per un'occasione di confronto sulle istituzioni sanmarinesi. Lo spirito di scoperta che ha mosso l'iniziativa ha indotto la Segreteria per l'Istruzione e la Cultura a offrire il suo patrocinio, per un viaggio tra presente, memoria e antiche geografie.

"Il fulcro dell'unione tra il liceo Mamiani e i due licei di Graz, quest'anno, si è focalizzato proprio sui valori dell'UNESCO: e qui a San Marino abbiamo riscoperto tutti quei valori che fanno parte della progettualità dell'Erasmus Plus, e che fanno parte anche del progetto specifico che si basava sull'UNESCO" ha concluso la professoressa del Mamiani di Pesaro, Cinzia Donnini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: