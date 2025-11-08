Studenti sammarinesi "raccontano" la Basilica del Santo In Pieve si è svolta la restituzione del percorso didattico, ideato da Istituti Culturali, Musei di Stato e docenti della Scuola Superiore

Protagonisti, questa volta, sono stati loro: i ragazzi e le ragazze della IV Liceo Classico. Ieri sera, alla presenza del Vescovo di San Marino Montefeltro Monsignor Beneventi, hanno concluso il percorso didattico biennale sulla Basilica del Santo, che ricopre da sempre un ruolo fondamentale nella storia e nella vita sociale dello Stato. Per i giovani studenti è stata quindi l'occasione per “raccontare” il loro viaggio dall'alto valore identitario nel cuore sia religioso che istituzionale della Repubblica.

Il percorso, ideato da Istituti Culturali, Musei di Stato e docenti della Scuola Superiore, li ha fatti diventare parte attiva nel processo di ricerca e costruzione delle conoscenze dell’architettura, delle opere e delle cerimonie che si svolgono in Basilica. E che ieri, microfono alla mano, hanno raccontato al pubblico. Preziosa la collaborazione del Direttore del Cerimoniale Diplomatico del Dipartimento Affari Esteri, del Rettore della Basilica e dei Massari del Santo.

La responsabile Sezione Archeologica Musei di Stato Paola Bigi ricorda le motivazioni che hanno portato l'Unesco ad inserire San Marino nella lista del Patrimonio dell’umanità: in quanto costituisce “una testimonianza eccezionale dell’istituzione di una democrazia rappresentativa fondata sull’autonomia civica e l’autogoverno, avendo esercitato con una continuità unica e senza interruzione il ruolo di capitale di una repubblica indipendente dal XIII secolo”. Quindi – aggiunge la Bigi - come tradizione culturale vivente, della quale la Basilica del Santo e le cerimonie che in essa si svolgono, costituiscono un elemento centrale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: