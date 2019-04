Su&Giù con Ruffini a San Marino

La sindrome di down e l'autismo sono i valori aggiunti del tour teatrale partito dal laboratorio di comunicazione, prove e spettacolo, divenuti un film di successo già presentato al Festival di Roma. Una compagnia sui generis e una troupe al seguito che hanno deliziato PAOLO RUFFINI a tal punto da spingerlo con entusiasmo e affetto per i suoi compagni di viaggio, fin sul Monte, in tournée. Associazioni sammarinesi di volontariato e segreterie alla Sanità e alla Cultura coordinate con le aziende del paese per rendere possibile un sogno di tante famiglie di concittadini disabili. La nostra realtà solidale e di sostegno alla diversità parla forte e chiaro: siamo tutti abili ad accogliere le disabilità, cioè i disabili.

Interviste con: MAURIZIO CECCOLI Cooperativa sociale IL VOLO, PATRIZIA GALLO Curatrice evento culturale e di spettacolo, FRANCO SANTI Segretario Sanità