Su Rtv nuova serie di "In che verso va il mondo": con Davide Rondoni il rapporto tra libertà e arte

Davide Rondoni

Nuova serie, la decima, per in “In che Verso Va il Mondo”. Prosegue il viaggio con Davide Rondoni e la poesia in tv. Un ciclo dedicato alla libertà, al rapporto fra poesia, fra poeti e libertà. Una rassegna di testi lungo le diverse epoche storiche, tra i tanti autori che hanno parlato del non avere vincoli, mossi dalla libertà e che per la libertà hanno spesso messo a rischio la propria vita, vittime dei regimi totalitari di ieri e di oggi. Ha collaborato al ciclo Alessandra Corbetta.