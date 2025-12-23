TV LIVE ·
Su San Marino Rtv la “Cantata di Natale" sul presepe Cuciniello

Dopo un’attenta opera di restauro ed editing, il 25 dicembre l’opera partenopea andrà in onda sul canale 550

23 dic 2025
Su San Marino Rtv la “Cantata di Natale" sul presepe Cuciniello

Il 25 dicembre, alle ore 21.00, sul canale unico 550, sarà trasmessa la “Cantata di Natale” sul Presepe Cuciniello. Lo annunciano il Direttore Generale Roberto Sergio in collaborazione con Onda Musicale. Dopo un’attenta opera di restauro ed editing, “rivivono” in tv i personaggi del celebre presepe napoletano del Settecento, interpretati da un cast d’eccezione: Massimo Ranieri, Lina Sastri, Lello Arena, Peppe Barra, Luca De Filippo, Pino De Vittorio, Concetta Barra e tanti altri. L’opera televisiva del 1992 porta la firma del regista Bruno Garofalo. Le musiche sono curate da Antonio Sinagra, rielaborando motivi tradizionali accanto a brani originali, ispirati a quelli antichi.




