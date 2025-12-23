MUSICA Su San Marino Rtv la “Cantata di Natale" sul presepe Cuciniello Dopo un’attenta opera di restauro ed editing, il 25 dicembre l’opera partenopea andrà in onda sul canale 550

Su San Marino Rtv la “Cantata di Natale" sul presepe Cuciniello.

Il 25 dicembre, alle ore 21.00, sul canale unico 550, sarà trasmessa la “Cantata di Natale” sul Presepe Cuciniello. Lo annunciano il Direttore Generale Roberto Sergio in collaborazione con Onda Musicale. Dopo un’attenta opera di restauro ed editing, “rivivono” in tv i personaggi del celebre presepe napoletano del Settecento, interpretati da un cast d’eccezione: Massimo Ranieri, Lina Sastri, Lello Arena, Peppe Barra, Luca De Filippo, Pino De Vittorio, Concetta Barra e tanti altri. L’opera televisiva del 1992 porta la firma del regista Bruno Garofalo. Le musiche sono curate da Antonio Sinagra, rielaborando motivi tradizionali accanto a brani originali, ispirati a quelli antichi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: