Successo di pubblico per “Concerto a lume di candela da Bach ai Led Zeppelin”

Nella notte di San Lorenzo decine di candele illuminano gli Orti Borghesi, rendendo l'atmosfera ancora più intima in un luogo ideale per vivere la musica come esperienza sensoriale e collettiva. Melodie che sono ponte tra epoche e linguaggi, in una fusione tra strumenti classici e sonorità moderne emozionando tanto gli appassionati della classica e della musica colta quando gli amanti del rock. Da Bach ai Led Zeppelin, passando per i maestri della musica contemporanea come Piazzolla, Rimini Classica propone arrangiamenti e trascrizioni che avvicinano il linguaggio orchestrale a quello moderno in un viaggio senza tempo. Stessa proposta, luogo e format il prossimo 8 settembre con un concerto omaggio a Ennio Morricone e alla musica da film. Presente il Direttore del Dipartimento Cultura e Turismo, Filippo Francini a rappresentare la Segreteria che sostiene l'evento proprio in chiave turistica, “coniugando qualità artistica, valorizzazione dei luoghi e capacità di emozionare”.