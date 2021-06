Successo di pubblico per Visionnaire: ora lo spettacolo in giro per il mondo

Successo di pubblico per "Visionnaire - A riveder le stelle": l'evento-spettacolo ispirato alla Commedia di Dante che ha accolto oltre 1000 spettatori nel weekend in centro storico a San Marino. In scena artisti e performer di livello internazionale per uno show che ora sarà riproposto nel mondo. Soddisfazione è stata espressa dalle istituzioni - Segreteria di Stato al Turismo e Ufficio del Turismo - e dagli organizzatori: NexTime Eventi e Illusion Group che ha prodotto lo spettacolo.

Nel video, il commento del direttore artistico di Visionnaire, Simone Ranieri, nel giorno successivo alla chiusura delle performance.

