Successo per Artisti in Casa: la magia dell'arte fin dentro il salotto

Ad Artisti in Casa è la vicinanza tra performer e spettatori a creare la magia. Si chiude l'edizione numero 16 di una manifestazione che porta, tra le vie di Montegiardino, cantanti, attori, danzatori, poeti, pittori. Si esibiscono per strada, ma anche nelle case, sui balconi o nei garage.

Ed è questa la formula vincente di un evento ormai storico. Un weekend tutto dedicato all'arte, con 26 micro-spettacoli sabato e la giornata di domenica per bambini e famiglie. L'obiettivo, da sempre, è mettere insieme cultura, territorio e comunità, in una dimensione intima e autentica.

Sotto la direzione artistica di Antonio Ramberti, Artisti in Casa è reso possibile, oltre che dal supporto delle istituzioni e degli sponsor, anche dal lavoro della Giunta di Castello, dell'omonima associazione e dei volontari. Tra gli ospiti vip: Claudio Cecchetto.

Nel servizio l'intervista al produttore e talent scout Claudio Cecchetto









