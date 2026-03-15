Successo per il Festival della Magia: già annunciate le date del 2027

Successo per il Festival della Magia di San Marino: una manifestazione che unisce spettacolo, premi e momenti di formazione. Nella giornata conclusiva la premiazione dei maghi che si sono contraddistinti per le loro performance. Tra i riconoscimenti, il Trofeo Arzilli che, nella categoria di spettacolo da palcoscenico, va a Bruno Negrini, per la sua magia con le colombe. "C'è un ritorno alla figura del mago classico, quella elegante - spiega Mago Gabriel, organizzatore del festival - mentre, per la categoria close-up, quindi magia da vicino, c'è un ritorno all'uso delle monete".

Spesso illusionismo e tecnologia si uniscono: i performer seguono tutte le innovazioni. Uno dei seminari era dedicato all'intelligenza artificiale che può essere utilizzata per migliorare i numeri e creare musiche e immagini.

Al teatro Nuovo di Dogana, sabato sera, lo spettacolo con Raul Cremona, artista amato dal grande pubblico per la sua ironia. Sul palco anche Gabriel e Magica Gilly. Nel frattempo, sono state già annunciate le date della prossima edizione: dal 12 al 14 marzo 2027.

Nel servizio l'intervista al Mago Gabriel (organizzatore del Festival Internazionale della Magia)







