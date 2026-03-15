BILANCIO Successo per il Festival della Magia: già annunciate le date del 2027 Al Kursaal, nella giornata conclusiva, le premiazioni ai migliori maghi. Sabato sera al Teatro Nuovo lo spettacolo con Raul Cremona

Successo per il Festival della Magia di San Marino: una manifestazione che unisce spettacolo, premi e momenti di formazione. Nella giornata conclusiva la premiazione dei maghi che si sono contraddistinti per le loro performance. Tra i riconoscimenti, il Trofeo Arzilli che, nella categoria di spettacolo da palcoscenico, va a Bruno Negrini, per la sua magia con le colombe. "C'è un ritorno alla figura del mago classico, quella elegante - spiega Mago Gabriel, organizzatore del festival - mentre, per la categoria close-up, quindi magia da vicino, c'è un ritorno all'uso delle monete".

Spesso illusionismo e tecnologia si uniscono: i performer seguono tutte le innovazioni. Uno dei seminari era dedicato all'intelligenza artificiale che può essere utilizzata per migliorare i numeri e creare musiche e immagini.

Al teatro Nuovo di Dogana, sabato sera, lo spettacolo con Raul Cremona, artista amato dal grande pubblico per la sua ironia. Sul palco anche Gabriel e Magica Gilly. Nel frattempo, sono state già annunciate le date della prossima edizione: dal 12 al 14 marzo 2027.

Nel servizio l'intervista al Mago Gabriel (organizzatore del Festival Internazionale della Magia)

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