Successo per l'evento 'San Marino for Peace' a Montegiardino. Ospite in serata, la Reggenza

Il simbolo di un Paese solidale e altruista. San Marino for Peace, da un'idea di Andrea Silvagni, è riuscito nell'intento, quello di sensibilizzare al tema della pace e contemporaneamente raccogliere fondi a favore dell'Emergenza Ucraina.

Il popolo dei “pacefondai” ha dato il benvenuto nel tardo pomeriggio ai Capitani Reggenti, Oscar Mina e Paolo Rondelli, lieti di visitare gli stand e scambiare impressioni con le tante realtà associative coinvolte nell'iniziativa. Quindi, il giro nel piccolo centro storico di Montegiardino, tra le case in cui sono state accolte le donne ucraine fuggite dalla guerra, insieme ai loro bambini: i volti immortalati negli scatti di Simone Maria Fiorani risaltano sulle pareti esterne.

Una giornata scandita dai rintocchi della CAMPANA DELLA PACE DI SEIKO TAKASE; dal saluto di pace della piazza al passaggio in volo degli ultraleggeri da Torraccia; che ha visto sul palco il meglio della musica - 100 artisti sul palco per un grande concerto non stop – e poi attori, poeti, sportivi. D'impatto il ballo artistico eseguito dalle ragazze della Federazione Sammarinese Ginnastica in onore della Pace e del rispetto della Donna.

E infine l'arte e il suo potente messaggio di solidarietà con le raccolte fondi della vendita all’asta di opere di Leonardo Blanco, Andrew Zonzini e Rosolino Martelli. E come chicca le stampe dell’opera “La Ragazza di Kiev” di Paolo Bruni, - Pau - leader del gruppo rock dei Negrita, tra gli ospiti più attesi.