MONDAINO Successo per la mostra "La vita ai margini" di Lorenzo Luini e Sandro Sardella RiBo104 dimora d'Arte ospita l'esposizione fino al 26 maggio

Inaugurata a Mondaino la mostra "La vita ai margini", che ha visto l'interesse di molti partecipanti sia dal punto di vista artistico che per l'argomento trattato. Notevole interesse per l'allestimento e per il materiale usato e la maestria degli artisti Luini e Sardella, il primo per la costruzione dei pezzi e il secondo per l'importanza e la ricerca dei testi poetici americani e italiani. Ad arricchire la cerimonia, gli interventi di presentazione del catalogo nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo.

Sono stati sottolineati argomenti che legano arte al sociale, le due cose non sono disgiunte in quanto fanno parte dell'essere umano. Tutto cio' e stato reso possibile grazie alla organizzazione di RiBo104 dimora d'Arte con il coordinamento di Daniela e Ambrogio titolari della dimora stessa. Mostra aperta fino al 26 maggio.

"Piena soddisfazione nostra - dice Ambrogio Borsani -, degli artisti, dei collaboratori come la critica d'arte Clara Castaldo, dell'attrice Simona Tebaldi e dagli intervenuti alla manifestazione" che hanno apprezzato la cura dell'allestimento inserito in una dimora di indiscussa ricercatezza ricavata da una ristrutturazione di edificio del 17esimo secolo a cura dell'architetto Stefano Zaghini.

