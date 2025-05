Sudafrica jazz in "Paradiso"

Una grande storia a parte quella del jazz sudafricano costituitosi negli anni 60 del secolo scorso. Un movimento musicale politicamente associato alle lotte per i diritti civili. Musicisti emigrati in Europa soprattutto a Londra a partire da Abdullah Ibrahim. Oggi altri artisti formati in Sudafrica come NDUDUZO MAKHATHINI hanno saputo dar voce alla cultura ZULU dopo il colonialismo britannico. Ne scaturisce un jazz marcatamente personale grazie all'originalità del MAKHATHINI TRIO. La Blue Note Records dal 2020 ha cominciato a pubblicare album significativi noti in tutto l'Occidente e anche negli States. Il primo si chiama proprio MODES OF COMMUNICATIONS. LETTERS FROM UNDERWORLD. La band associa sonorità africane e cubane sorprendenti: traiettorie latine e swing incredibili ma dentro la tradizione. NDUNDUZO è un compositore raffinato e un talento straordinario al piano e in voce. Le performance jazzistiche sono 'colorate' e ricche di sfumature musicali 'dipinte' sul fondo sonoro di contrabbasso e percussioni, ammorbidite dai tasti neri e bianchi alternati, in melodie che ricordano le arie africane dell'antico Regno Zulu.