Sui Passi di San Marino: i fedeli guidati dal Vescovo sulle orme del Santo

Un cammino attraverso i luoghi della fede in Territorio. Con partenza da Acquaviva per poi raggiungere la Baldasserona, dove si trova il sacello del Santo. Un popolo in cammino, quello che il 2 settembre si è ritrovato per raggiungere nel primo pellegrinaggio sui "Passi di San Marino" il cuore della Diocesi. La Basilica del Santo. Con tappe obbligate, le stesse percorse dallo scalpellino Marino, fondatore di una comunità prima e di uno Stato poi. Proprio alla vigilia della festa che lo celebra ogni anno. Ed ecco giungere ai santuari di Valdragone, per un momento di preghiera e riflessione insieme al Vescovo Andrea Turazzi. Tanti sammarinesi, con loro anche Federico Pedini Amati, che per un pomeriggio ha smesso i vestiti del politico per indossare quelli degli "ambasciatori del cammino". Passi che hanno portato il gruppo a Borgo Maggiore, per terminare il pellegrinaggio alla Basilica del Santo. Cuore della cristianità diocesana.