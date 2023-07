INTORNO A NOI Sul Tibet della Marca Elcìto, il borgo più alto dell'entroterra maceratese, “il piccolo Tibet delle Marche” tra le scoperte turistiche di AMARCHE.IT intorno a noi

Elicito (nome che deriva da elce, il leccio della macchia mediterranea che aveva colonizzato l'entroterra) costruita su uno sperone roccioso a 824 m. sul livello del mare alle pendici del Monte Pereta sul San Vicino del comune di San Severino Marche. Un paesino arroccato sulle vestigia della antica fortezza nata a difesa della Abbazia medioevale di Santa Maria in Vallefucina. Dalla valle aperta sui larghi spazi verdi verso la parte rocciosa color ocra autunnale sale nel bosco scuro di Canfaito: un panorama che ricorda “il piccolo TIBET”, marchigiano, un luogo dell'anima. Nella cittadella in pietra totalmente ristrutturata risiedono7 persone. Calli strette, vicoli e viuzze, che portano alla centrale chiesetta di San Rocco in scorci panoramici unici. D'estate si ripopola della gente del posto che vive altrove e d'inverno con le prime nevi sembra un suggestivo presepe francescano della Marca.

