Sul Titano tutto il cinema di e per bambini

Weekend d'autore a San Marino Cinema con il movie e l'animazione per grandi e bambini: LA mia FAMIGLIA a TAIPEI (vincitore alla Festa del Cinema di Roma) e il cartone LA PICCOLA AMÉLIE

di Francesco Zingrillo
24 gen 2026

La mia mano sinistra (titolo originale: LEFT-HANDED GIRL) potrebbe essere il sottotitolo del lungometraggio di Taiwan che racconta la vicenda di I-Jing tornare nella capitale Taipei, appunto, con mamma e sorella insieme al nonno. La più giovane e il più vecchio giocano una partita spericolata famigliare (sul mancinismo) tra divieti e sorprese. Bel cinema caratterizzato da lirismo orientale e creatività indipendente americana perché essere mancini è anche meglio. “La piccola amélie”, invece, è filosofia dell'infanzia basata sul romanzo METAFISICA DEI TUBI della belga Amélie Nothomb sullo stupore e la perdita nei più piccoli. Un universo compiuto che è un'esperienza d'assoluto come prologo alla vita adulta in Giappone. Infanzia, acqua, e natura sono il territorio filosofico esistenziale in colori saturi pastello e linee dolci: il racconto tocca l'invisibile e ad ascoltare sono figli e genitori.




