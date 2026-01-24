Sul Titano tutto il cinema di e per bambini

La mia mano sinistra (titolo originale: LEFT-HANDED GIRL) potrebbe essere il sottotitolo del lungometraggio di Taiwan che racconta la vicenda di I-Jing tornare nella capitale Taipei, appunto, con mamma e sorella insieme al nonno. La più giovane e il più vecchio giocano una partita spericolata famigliare (sul mancinismo) tra divieti e sorprese. Bel cinema caratterizzato da lirismo orientale e creatività indipendente americana perché essere mancini è anche meglio. “La piccola amélie”, invece, è filosofia dell'infanzia basata sul romanzo METAFISICA DEI TUBI della belga Amélie Nothomb sullo stupore e la perdita nei più piccoli. Un universo compiuto che è un'esperienza d'assoluto come prologo alla vita adulta in Giappone. Infanzia, acqua, e natura sono il territorio filosofico esistenziale in colori saturi pastello e linee dolci: il racconto tocca l'invisibile e ad ascoltare sono figli e genitori.







