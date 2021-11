PRIMA TEATRO EMILIA Sulla dislessia si recita a soggetto... Stasera al Teatro Due di Parma lo spettacolo CRONACHE DEL BAMBINO ANATRA scritto da Sonia Antinori nel 2016 e patrocinato dalla Associazione Italiana Dislessia salutato con favore dal Premio Pulitzer Philp Schultz scrittore dislessico

La rappresentazione riprende l'originale messinscena CRONACHE per la regia di Gigi Dall'Aglio ideata da Maria Ariis e Carla Manzon con il Comunale di Pordenone ormai 5 anni fa. La prima di stasera con Massimiliano Speziani racconta il dramma della DISLESSIA dalla parte di un ragazzino a scuola, a casa, nella vita... Opera di alto valore divulgativo e rigore scientifico ha il patrocinio della Associazione Pedagogisti. “E' la prima opera sull'argomento” salutata dal Pulitzer Schultz scrittore dislessico. E' una intensa sequenza di quadri quotidiani tratteggiati in salti temporali lungo 50 anni di vissuto. Il figlio diventa adulto e la mamma sempre più fragile. “IL BAMBINO ANATRA” è una storia minima di solitudine “un'avventura del pensiero tramutata in un'esperienza degli affetti - scrivono le autrici. Ognuno ha le sue imperfezioni che possono diventare ricchezze, arricchendoci, nel rapporto con gli altri facendo di uno svantaggio un dono.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: