IL LIBRO Sulle orme del Santo Marino: guida al Cammino del patrono della Repubblica Il volume curato da Suor Maria Gloria Riva presentato alla Segreteria Turismo

Uno strumento prezioso per i pellegrini che vogliono ripercorrere i passi del patrono e fondatore della Repubblica. A quasi tre anni dalla sua inaugurazione il Cammino del Santo Marino ha la sua guida: presentato alla Segreteria Turismo il volume ‘Sulle orme del Santo Marino’, curato da Suor Maria Gloria Riva e edito da Monti. Al suo interno tutte le informazioni, le storie e le opere d’arte dell’itinerario da 80 chilometri in quattro tappe: partenza da Rimini - luogo di sbarco del santo da Arbe in Dalmazia – e arrivo a Pennabilli, sede della diocesi di San Marino-Montefeltro. Passando, naturalmente, per la Repubblica. "È stato affascinante coniugare i luoghi che siamo abituati a frequentare con un percorso spirituale. La geografia diventa un modo per scandagliare il cammino interiore. I cammini ci educano ad avere delle mete e quindi anche avere la speranza che quello che cerchiamo c’è: bisogna soltanto mettersi in cammino”, spiega suor Riva.

L’iniziativa rientra in un progetto più ampio per la valorizzazione di San Marino come meta di turismo spirituale. In conferenza, annunciate anche le iniziative dedicate agli 800 anni dalla morte di San Francesco: pellegrinaggi, concerti, spettacoli ed emissioni filateliche e numismatiche per celebrare il Santo di Assisi. “È una volontà del segretario di Stato Pedini Amati dall'inizio del suo mandato quella di sviluppare il turismo della spiritualità, che su San Marino sembra paradossale che non sia mai stato fatto, perché siamo una Repubblica fondata da un santo e che ha dei simboli religiosi all'interno di ogni suo monumento, in ogni piazza e in ogni istituzione. È ovvio che il nostro sia un paese che ha un'attrattiva per i pellegrini, per i camminatori, per chi fa della spiritualità le sue scelte in ambito turistico, e vogliamo valorizzarlo”, afferma il segretario particolare della segreteria di Stato per il Turismo, Alan Gasperoni.

Nel video le interviste a Suor Maria Gloria Riva e Alan Gasperoni

