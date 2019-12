Sulle punte per beneficenza

Quando l'arte si sposa con la solidarietà. il Teatro Accademico Municipale dell’Opera e del Balletto di Kiev, nel suo tour europeo fa tappa a San Marino per portare in scena la danza classica per eccellenza con titoli come Il Lago dei Cigni e Lo Schiaccianoci. La Produzione, insieme alla Direzione Artistica del Teatro ha deciso di devolvere parte degli incassi degli spettacoli alle famiglie albanesi che hanno perso tutto. Al Nuovo di Dogana questa sera 'Il Lago dei Cigni' con l'eleganza di una delle maggiori compagnie d’Ucraina che porta il Regio sulla sponda del lago ove Odette è avvolta da due immense ali. Mentre domani 8 Dicembre con 'Lo Schiaccianoci', da sempre lo spettacolo che ammalia bambini e incanta gli adulti, avvicinandoli tutti in un caldo abbraccio di atmosfera natalizia.