SPETTACOLO EMILIA Sulle tracce di Travolta con Grease a Bologna GREASE il musical nella versione italiana della Compagnia marchigiana della Rancia al Teatro Celebrazioni di Bologna

“Greasmania”, il musical di nuovo in auge dopo 26 anni di repliche (oltre 2 mln di spettatori), soprattutto in questi giorni dopo la comparsata nazionalpopolare sanremese del mitico Travolta protagonista del movie del 1978 (il musical a Broadway è del '71) insieme a Olivia Newton John. Fenomeno pop di costume anche oggi a teatro con la Compagnia marchigiana della Rancia. Una festa travolgente continua in musica. Una magia coloratissima che non ha perso lo smalto e la brillantezza della dance estiva stile anni 70 alla “Saturday Night Fever”; musical ambientato, però, negli anni 50 con “Grease”. Coreografie irresistibili che hanno fatto innamorare intere generazioni. Flirt estivi e balli sexy (alla Danny e Sandy) che per decenni tutti quanti abbiamo vissuto almeno una volta. Emozioni piene da rivivere ancora a teatro.

