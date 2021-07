Summer party: al Bruno Reffi le intramontabili hit 80s-90s

Summer party: al Bruno Reffi le intramontabili hit 80s-90s.

Una serata con la musica degli anni '80 e '90 per festeggiare l'estate. Al Campo Bruno Reffi sabato 10 luglio è andato in scena il "Summer Party": cena al tramonto con show musicale organizzata da Fun4All. Un appuntamento che rientra nel primo weekend di eventi di questa stagione per l'organizzazione. Durante la cena, brani intramontabili da ascoltare e vedere sul ledwall con il videojay Franco Boni, alias Frankie B, e la voce di Marco Corona.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: