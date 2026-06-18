Sums, 150 anni: al via le celebrazioni con l'udienza dai Capitani Reggenti

“Un traguardo che tocca il cuore della nostra comunità; racconto vivo di un secolo e mezzo di solidarietà e condivisione”. Il Segretario alla Cultura Teodoro Lonfernini, apre così l'udienza che segna l'avvio del percorso celebrativo, toccando i valori fondanti del sodalizio “in un impegno immutato – dice – nella vocazione al mutuo soccorso”. Progetti a tributo nel nome della storia, dell'arte e della identità che il Presidente Marino Rossi annuncia, nel ricordare l'obiettivo che ne segnò la nascita: aiutare i sammarinesi in difficoltà. “Quello che iniziamo a festeggiare oggi sarà una cosa estremamente bella – dice Rossi - farà piacere a tutta la cittadinanza, che lo scoprirà strada facendo. Oggi presentiamo una moneta, un libro ed un francobollo, cioè tre eccellenze di San Marino che la SUMS mette in campo per questi suoi 150 anni”. Il Presidente Onorario Marino Albani richiama i principi alla base della mission della Sums, senza dimenticare i motivi, anche personali, di una appartenenza: “Mio padre fece servizio 74 anni in segreteria – ricorda Albani - quindi per me è sostanzialmente una parte di me, questo sicuramente. 150 anni sono un fatto eccezionale e straordinario per un'Associazione che è la più antica di San Marino e che in 150 anni ha mantenuto sempre la stessa missione: fratellanza, concordia, solidarietà e pace”.

“La leggenda continua” è il volume commemorativo di Giuseppina Cervellini che nella SUMS è anche archivista. Due anni di lavoro su una mole di documenti storici e verbali “pagine non solo celebrative – dice - ma che raccontano verità, anche di momenti di concordia disattesa, dando spazio alle persone”. Poi una medaglia, rielaborando un soggetto di Adolfo Wildt “nel difficile compito – dice Roberto Ganganelli, curatore del Museo del Francobollo e della Moneta - di riassumere in immagini l'essenza di un sodalizio che ha coinvolto migliaia di famiglie sammarinesi”. Infine, l'emissione filatelica che ha anche un valore storico – annuncia Gianluca Amici, Direttore Poste San Marino – nel ritorno, dopo decenni, di un francobollo con sovrapprezzo di solidarietà, destinato alla missione sociale della SUMS.

I Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, ricordano l'impegno nei momenti più difficili della storia del Paese e la presenza a sostegno dell'economia reale, guardando alle origini, quando "i padri fondatori diedero vita ad un patto di solidarietà pura – dicono – basato sul principio tanto semplice quanto rivoluzionario: l'unione delle forze per proteggere i più fragili”.

Nel video, le interviste a Marino Rossi, Presidente SUMS e a Marino Albani, Presidente Onorario SUMS







