Sums femminile: lezione sugli "Statuti del Trecento" di Maurizio Gobbi, l'origine dei testi giuridici.

Su iniziativa della Sums femminile, e introdotto dalla Presidente Orietta Orlandoni Ceccoli, il Professor Maurizio Gobbi ha tenuto una conferenza sul tema 'Gli Statuti Sammarinesi del Trecento', epoca in cui San Marino presentava le caratteristiche di una cittadina medioevale fortificata. Intellettuale molto conosciuto per il suo grande impegno nella divulgazione della Divina Commedia di Dante, il prof. Gobbi rivolge i suoi studi anche alla storia sammarinese e a testi di carattere giuridico, proprio come gli Statuti trecenteschi. Nell'occasione inaugurate le due personali di Daniela Renzi, scultrice sul legno e della pittrice Consuelo Ricci.

