TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:25 Sinner vince a Parigi e torna n. 1 al mondo 17:09 Il Domagnano corre: 3-0 al Cailungo. Pennarossa in zona playoff 17:03 Il calcio piange Giovanni Galeone 16:40 2 Novembre: i sammarinesi ricordano i propri cari. Messa del Vescovo al cimitero di Montalbo 16:34 San Marino - Chieti 2-0 16:29 SUMS: focus sul virtuosismo vocale nel periodo barocco con Carla Bendandi 16:17 Il Rimini cade con il Bra. Si avvicina la cessione del club 16:15 Ma che bel Forlì: anche a Livorno arrivano gol e punti (2-3) 16:09 "La piuma sul cappello": valore "all'orpello" nella nuova rassegna promossa da Carlo Biagioli 15:14 Alla coppia De Paoli-Pedrelli il Trofeo Senza Frontiere
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

SUMS: focus sul virtuosismo vocale nel periodo barocco con Carla Bendandi

Protagonista il Belcanto, sulla scorta del Concerto finale della 10° edizione del Concorso Renata Tebaldi, sezione barocco

di Silvia Pelliccioni
2 nov 2025
Nel video l'intervista a Carla Bendandi, soprano; ed estratti dall'esibizione del vincitore Maximiliano Danta al Concerto finale del 10° Renata Tebaldi International Voice Competition – Baroque Section.
Nel video l'intervista a Carla Bendandi, soprano; ed estratti dall'esibizione del vincitore Maximiliano Danta al Concerto finale del 10° Renata Tebaldi International Voice Competition – Baroque Section.

Il Belcanto protagonista del Tè al Circolo con Cultura di SUMS, nell'incontro a chiusura del mese di ottobre. Carla Bendandi introduce e approfondisce l'universo del virtuosismo vocale nel periodo barocco, stile che fiorì grazie a generi come l'opera e la cantata, che offrivano ampio spazio alle abilità eccezionali dei cantanti. L'enfasi sulla tecnica vocale avanzata abbinata all'espressività emotiva. Farinelli, Carestini, Senesino e Nicolini, esponenti leggendari del periodo, specialmente nelle arie d'opera italiane che divennero estremamente popolari in tutta Europa.

"C'è stato il concorso Tebaldi, - ricorda Carla Bendandi - quindi c'è stata un'esplosione di voci, di virtuosismi, e allora l'idea è venuta, facciamo questa cosa, in maniera che anche i nostri concittadini, che non hanno partecipato alla esibizione finale del concerto del concorso Tebaldi, possano capire che cosa è questo virtuosismo vocale del Settecento, i famosi cantanti Farinelli, Senesino e Nicolini, che hanno lasciato un'impronta indelebile con la loro bravura, ma anche con il loro senso di grande passione per la musica".

Nel video l'intervista a Carla Bendandi, soprano; ed estratti dall'esibizione del vincitore Maximiliano Danta al Concerto finale del 10° Renata Tebaldi International Voice Competition – Baroque Section. 





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura