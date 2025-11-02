“TÈ AL CIRCOLO CON CULTURA” SUMS: focus sul virtuosismo vocale nel periodo barocco con Carla Bendandi Protagonista il Belcanto, sulla scorta del Concerto finale della 10° edizione del Concorso Renata Tebaldi, sezione barocco

Il Belcanto protagonista del Tè al Circolo con Cultura di SUMS, nell'incontro a chiusura del mese di ottobre. Carla Bendandi introduce e approfondisce l'universo del virtuosismo vocale nel periodo barocco, stile che fiorì grazie a generi come l'opera e la cantata, che offrivano ampio spazio alle abilità eccezionali dei cantanti. L'enfasi sulla tecnica vocale avanzata abbinata all'espressività emotiva. Farinelli, Carestini, Senesino e Nicolini, esponenti leggendari del periodo, specialmente nelle arie d'opera italiane che divennero estremamente popolari in tutta Europa.

"C'è stato il concorso Tebaldi, - ricorda Carla Bendandi - quindi c'è stata un'esplosione di voci, di virtuosismi, e allora l'idea è venuta, facciamo questa cosa, in maniera che anche i nostri concittadini, che non hanno partecipato alla esibizione finale del concerto del concorso Tebaldi, possano capire che cosa è questo virtuosismo vocale del Settecento, i famosi cantanti Farinelli, Senesino e Nicolini, che hanno lasciato un'impronta indelebile con la loro bravura, ma anche con il loro senso di grande passione per la musica".

Nel video l'intervista a Carla Bendandi, soprano; ed estratti dall'esibizione del vincitore Maximiliano Danta al Concerto finale del 10° Renata Tebaldi International Voice Competition – Baroque Section.

