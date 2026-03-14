Suoni come arte: Sting dipinge Rembrandt al museo

Il RIJKSMUSEUM è già di per sé un capolavoro di bellezza per la biblioteca, gli oggetti, e le opere fiamminghe in esposizione: lì si aggira STING in parole e musica. L'ex dei POLICE con il suo chitarrista Dominic Miller inscena un momento straordinario nella Galleria d'Onore: tutt'intorno respira la storia dell'arte nella Golden Edge fiamminga (Vermeer, Steen, Hals e Rembrandt), appunto. Interpretazione della pittura musicando dalle sue stesse arie (The Last Ship e When We Dance) affabulando sul senso artistico il cantautore e polistrumentista (diventa Gordon suo alter ego) naviga con la voce in pittura (la scrittura e il musical) e mostra la sua opera (brani poetici, vecchi successi, e recital) in musica.









