MUSICA E PITTURA Suoni come arte: Sting dipinge Rembrandt al museo Il canale ARTE di servizio pubblico europeo in collaborazione con la RAI e il Museo Nazionale di Amsterdam ha promosso per la serie SOUND LIKE ART il concerto di STING tra i Fiamminghi anche in un film

Il RIJKSMUSEUM è già di per sé un capolavoro di bellezza per la biblioteca, gli oggetti, e le opere fiamminghe in esposizione: lì si aggira STING in parole e musica. L'ex dei POLICE con il suo chitarrista Dominic Miller inscena un momento straordinario nella Galleria d'Onore: tutt'intorno respira la storia dell'arte nella Golden Edge fiamminga (Vermeer, Steen, Hals e Rembrandt), appunto. Interpretazione della pittura musicando dalle sue stesse arie (The Last Ship e When We Dance) affabulando sul senso artistico il cantautore e polistrumentista (diventa Gordon suo alter ego) naviga con la voce in pittura (la scrittura e il musical) e mostra la sua opera (brani poetici, vecchi successi, e recital) in musica.



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